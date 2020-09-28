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فرنسا تشدد على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، على ضرورة تثبيت حالة وقف إطلاق النار القائمة في ليبيا؛ من أجل إعادة السلام والاستقرار بعد فترة من المعارك الشرسة بين الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وأعرب “لوديان” خلال مقابلة صحفية مع جريدة “لوباريزيان”، عن ارتياحه لعودة إنتاج النفط بعد أشهر من التوقف؛ موضحاً أنها تعتبر خطوة إيجابية ستعزز الوضع الاقتصادي للدولة الليبية.

وذكر أنه وحتى تكتمل عناصر الأمن والاستقرار؛ لابد من تنظيم عملية سياسية بين الأطراف الموجودة حاليًا تفضي إلى انتخابات مبكرة.

واتهم “لودريان”، في مقابلته الصحافية، كلاً من تركيا وروسيا قائلاً إنهما يعرقلان العملية السياسية ويسعيان إلى أن تكون ليبيا بمثابة سوريا جديدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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