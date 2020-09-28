حملة نظافة وتجميل لشوارع وميادين أجدابيا

أطلقت الشركة العامة للخدمات النظافة في مدينة أجدابيا بالتنسيق مع المجلس التسييري للمدينة حملة تنظيف للشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة.

وقال مكتب الإعلام بالشركة، اليوم الإثنين، إن حملة النظافة تشمل تنظيف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والحدائق العامة للمحافظة على المظهر العام للمدينة.

وأضاف أن الشركة تسعى لإزالة أكوام القمامة والمخلفات من الشوارع خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتخصيص عدد من صناديق القمامة التي سيتم نقلها كل يوم عند الساعة السابعة صباحا، مطالبا سكان المدينة بضرورة التعاون بجمع القمامة في أكياس ووضعها في المكبات المخصصة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا