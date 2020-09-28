العملات الدولية تواصل صعودها أمام الدينار في السوق الموازية

واصلت العملات الدولية الأكثر تداولا ارتفاعها في السوق الموازية مقابل الدينار، اليوم الإثنين، بعدما صعدت أمامه أمس الأحد.

وسجل الدولار ارتفاعا بواقع 3 قروش، إذ بيع بـ 5.76 دينار، مقابل 5.73 دينار أمس.

كذلك حقق اليورو مكاسب بزيادة 5 قروش إلى 6.60 دينار، مقابل 6.55 دينار، والجنيه الاسترليني بالزيادة نفسها ليصل إلى 7.20 دينار، مقابل 7.15 دينار أمس.

وارتفعت أيضًا كل من العملتين التركية والتونسية أمام الدينار ، إذ زادت الليرة إلى 0.77 دينار، مقابل 0.76 دينار، والدينار التونسي إلى 2.08 دينار، مقابل 2.06 دينار.

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