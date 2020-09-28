ليبيا الان

العملات الدولية تواصل صعودها أمام الدينار في السوق الموازية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

واصلت العملات الدولية الأكثر تداولا ارتفاعها في السوق الموازية مقابل الدينار، اليوم الإثنين، بعدما صعدت أمامه أمس الأحد.

وسجل الدولار ارتفاعا بواقع 3 قروش، إذ بيع بـ 5.76 دينار، مقابل 5.73 دينار أمس.

كذلك حقق اليورو مكاسب بزيادة 5 قروش إلى 6.60 دينار، مقابل 6.55 دينار، والجنيه الاسترليني بالزيادة نفسها ليصل إلى 7.20 دينار، مقابل  7.15 دينار أمس.

وارتفعت أيضًا كل من العملتين التركية والتونسية أمام الدينار ، إذ زادت الليرة إلى 0.77 دينار، مقابل 0.76 دينار، والدينار التونسي إلى 2.08 دينار، مقابل 2.06 دينار.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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