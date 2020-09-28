«مكافحة الأمراض»: 849 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 7 أشخاص وشفاء 390 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 27 سبتمبر 2020م وفقا للبيان رقم 204.

واستلم المركز عدد (3032) عينة موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1278) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (132) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (60) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (127) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1200) عينة”.

كما وزعت العينات على مختبرات: “مختبر فرع المركز الزاوية عدد (78) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (69) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (11) عينة، مختبر فرع المركز زوارة عدد (1) عينة، مختبر فرع المركز غريان عدد (76) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح على النحو التالي: “عدد (2183) عينة سالبة، عدد (849) عينة موجبة (557 جديدة + 292 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1 – طرابلس :-

– عدد 308 حالة جديدة

– عدد 95 حالة مخالطة

2- غريان :-

عدد 33 جديدة

عدد 31 مخالطة

بنغازي :

عدد 27 جديدة

3- الجفارة :-

عدد 2 جديدة

4- الجميل:-

عدد 11 جديدة

عدد 1 مخالطة

5- المنشية–الجميل :-

عدد 2 جديدة

6- ككلة :-

عدد 1 جديدة

7 – القلعة :-

عدد 2 جديدة

8 – الخمس :-

عدد 26 جديدة

عدد 3 مخالطة

9 – النواحي الأربع :-

عدد 5 جديدة

عدد 21 مخالطة

10 – صبراتة :-

عدد 41 جديدة

11- الزاوية الغرب :-

عدد 2 مخالطة

عدد 3 جديدة

12 – العجيلات :-

عدد 4 جديدة

13 – جنزور :-

– عدد 14 جديدة

عدد 14 مخالطة

14- سواني بن أدم

عدد 3 جديدة

15 – الزاوية المركز :-

عدد 9 جديدة

عدد 17 مخالطة

16 – ترهونة

عدد 7 جديدة

عدد 6 مخالطة

17- صرمان :-

عدد 7 جديدة

عدد 12 مخالطة

18- زليتن

عدد 10 جديدة

عدد 1 مخالطة

19- مصراتة

عدد 22 مخالطة

20- وادي زمزم + بونجيم

عدد 3 مخالطة

21- نالوت

عدد 3 جديدة

22- مسلاتة

عدد 1 جديدة

23- الرجبان

عدد 3 جديدة

24- الزنتان

عدد 3 جديدة

عدد 9 مخالطة

25- الرياينة

عدد 11 جديدة

26- باطن الجبل

عدد 11 جديدة

27- زوارة

عدد 8 جديدة

عدد 51 مخالطة

28- اجدابيا

عدد 2 جديدة

عدد 4 مخالطة

29- اجدابيا

عدد 3 مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 390 ) حالة شفاء حسب المدن:

1- عدد 322 في طرابلس

2 – عدد 2 في الرحيبات

3- عدد 1 في مصراتة

4- عدد 9 في وادي زمزم + بونجيم

5- عدد 4 في الزنتان

6- عدد 2 في العجيلات

7- عدد 2 في صرمان

8 – عدد 19 في غريان

9 – عدد 21 في زليتن

10- عدد 8 في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 7 ) حالة الوفاة:

1- عدد 1 في صبراتة

2- عدد 2 في بنغازي

3- عدد 1 في صرمان

4- عدد 1 في غريان

5 – عدد 1 في باطن الجبل

6 – عدد 1 في زوارة

الإحصاءات العامة :

1 – إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” : 33,213

2 – الحالات النشطة : 14,168

3 – المتعافين : 18,518

4 – الوفيات : 527