اجتاحت موجة من الاستياء العام مواقع التواصل

الاجتماعي بعد تعيين مدير عام المصرف الليبي الإسلامي عبدالفتاح غفار ابنه أكرم

غفار مساعد مدير إدارة العمليات الدولية لشؤون الاعتمادات.

وأكدت مصادر متطابقة، أن ابن مدير المصرف ليس

له أي علاقة بالعمل المصرفي ولم يعمل سابقا بأي مصرف وكل مؤهلاته أنه ابن المدير.

وأفادت المصادر، أن تكليف أكرم الغفار بالإشراف

على منظومة فتح الاعتمادات، ومنظومة الحوالات المصرفية، ومنظومة الإبراق، وكل ما

يتعلق بالحركة المصرفية داخل البنك، ومنح الاعتمادات والحوالات التي تتم مباشرة من

الأب إلى الابن ولبعض الأشخاص بعينهم وتجار معينين وكل هذا تحت مسمع ومرأى كل

العاملين بالمصرف والذين أغلبهم من أقارب المدير.

��ؠ h9

The post موجة من الاستياء بعد تعيين مدير المصرف الليبي الإسلامي لابنه بإدارة العمليات الدولية لشؤون الاعتمادات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24