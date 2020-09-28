سفير «أرمينيا» بموسكو: تركيا أرسلت 4 آلاف مرتزق سوري لـ«أذربيجان» لمحاربتنا

أفادت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية بأن سفير أرمينيا في موسكو، أكد أن تركيا أرسلت نحو 4 آلاف مرتزق من شمال سوريا إلى أذربيجان، لدعم حلفائه في باكو، وذلك مع تصاعد النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بشأن إقليم ناغورني.كاراباخ.

ونقلت «إنترفاكس» عن مساعد الرئيس الأذري، حكمت حاجييف، نفيه لتقارير دولية ذات صلة بدعم أنقرة لباكو بالمرتزقة والسلاح في حربها ضد يريفان، وقال حاجييف «إن الشائعات عن نشر مرتزقة من سوريا يُزعم أنها في أذربيجان استفزاز آخر من الجانب الأرميني وهراء».

يذكر أن القوات الأرمينية والأذرية تتبادلان القصف المدفعي والجوي العنيف لليوم الثاني على التوالي فوق خط الجبهة بين البلدين الجارتين، وسط اتهامات متبادلة باستخدام المدفعية الثقيلة.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أكد أمس الأحد أن النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، نقل دفعة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، من منطقة عفرين شمال غربي حلب إلى الأراضي التركية، قبل إرسالهم إلى أذربيجان.