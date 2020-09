الأرصاد تحذر الصيادين من رياح شمالية شرقية على ساحل بنغازي غدا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من رياح شمالية شرقية نشطة تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي غدا الثلاثاء.

وأوضح المركز فى نشرته الجوية أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، كما لن يتجاوز ارتفاع الموج المترين، و الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون بع السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار متفرقة، و الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، و ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر، و البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب يوم الغد، و درجة الحرارة 29 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة.

وأشار المركز إلى أن الساحل من الخليج إلى طبرق، ستكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خاصة علي الجبل الأخضر يوم الغد، و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل غدا إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي، و ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر، و البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب غدا، و درجة الحرارة 29 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة.

