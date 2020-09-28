«صندوق الاستثمار» الليبي يبرم اتفاقاً مع شركة تركية على إدارة مشروعات بنصف مليار دولار

كشفت صحيفة أكشام التركية، اليوم الإثنين، عن توقيع الصندوق الليبي للاستثمار والتنمية، اتفاقاً مع شركة الاستشارات الفنية التركية “صندوق الإنماء”، تقوم الشركة التركية بمقتضاه بتصميم وإدارة مشاريع الاستثمارات مثل المستشفيات والفنادق، موضحة تخصيص الجانب الليبي لأكثر من 500 مليون دولار، ومن المقرر استخدام المنتجات التركية في بناء المنشآت التى ستتجاوز 150 ألف متر مربع.

وفي 3 يونيو 2018، أجرى رئيس “حكومة الوفاق” فائز السراج، تغييرات في رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “صندوق الثروة السيادية الليبي”، واختار “بدر بن عثمان” مديرًا تنفيذيًا للصندوق، بزعم أنه من ذوي الخبرات في مجال الاستثمار، قبل أن يعلن رئيس ”ديوان المحاسبة” خالد أحمد شكشك، إيقاف مدير عام الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي بدر محمد بن عثمان، عن العمل بمجالس إدارات الشركات التابعة للصندوق، نهاية العام الماضي.

وأوضح شكشك، أنه تم إيقاف “بن عثمان” عن العمل بمجالس إدارات الشركات التابعة للصندوق لتضارب المصالح والاستقلالية.

يشار إلى أن “بن عثمان” ليبي الأصل ويحمل الجنسية البريطانية، وعمل من قبل في قطر لنحو 8 سنوات كمحاسب، كما أنه قريب لـ”نعمان بن عثمان” عضو ما الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الارهاب.