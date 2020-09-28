توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى ثم غريان وزوارة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 849 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، نحو نصفها في العاصمة طرابلس، بواقع 403 حالات.

وجاءت غريان ثانيا بـ 64 حالة، ثم زوارة بـ 59 حالة، و41 حالة في صبراتة، و 29 حالة في الخمس، و28 حالة في جنزور، و27 حالة في بنغازي، و26 حالة في كل من الزاوية المركز والنواحي الأربع، و22 حالة في مصراتة، و19 حالة في صرمان، و13 حالة في ترهونة، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز اليوم الإثنين.

إضافة إلى 12 حالة في كل من الزنتان والجميل، و11 حالة في كل من الرياينة وباطن الجبل وزليتن، و6 حالات في أجدابيا، و5 حالات في الزاوية الغرب، و4 حالات في العجيلات، و3 حالات في كل من أجدابيا و«وادي نجم وبونجيم» ونالوت والرجبان وسواني بن أدم، وحالتين في كل من القلعة والجفارة و«المنشية – الجميل»، وحالة في كل من مسلاتة وككلة.

وتماثل للشفاء 390 مصابا موزعين بواقع 322 حالة في طرابلس، وحالتين في كل من صرمان والعجيلات والرحيبات، وحالة في مصراتة، و9 حالات في وادي زمزم وبونجيم، و4 حالات في الزنتان، و19 حالة في غريان، و21 حالة في زليتن، و8 حالات في الزاوية المركز.

كما توفى 7 مصابين موزعين بواقع حالتين في بنغازي، وحالة في كل من صبراتة وصرمان وغريان وباطن الجبل وزوارة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا