مصادر من داخل المصرف الخارجي تكشف تفاصيل قضية بن يوسف

أكد مصدر من داخل المصرف الليبي الخارجي، اليوم الاثنين، أن مدير المصرف “محمد بن يوسف” لا يزال قيد التحقيق بمكتب النائب العام حتى الآن.

وقال المصدر في تصريحات لصحيفة “صدى الاقتصادية”، إنه بن يوسف باشر مهامه بالمصرف حتى بعد صدور أمر القبض من مكتب النائب العام والذي جاء بناءً على مراسلة من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خلال الأيام الماضية.

من جهة أخرى، أفاد أحد المسؤولين البارزين بالمصرف الليبي الخارجي، بأن إشكالية “بن يوسف”، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وليس مع الإدارة المؤقتة بالمصرف.

وقال ذات المصدر، في تصريحات لـ”صدى الاقتصادية”، :”إن بن يوسف قد صدر له حكم في الشق المستعجل وطعن فيه محافظ المركزي، وهناك مشاكل قضائية أخرى تلاحقه نتيجة تسببه في خسائر للبنك تقدر بـ 220 مليون، عدا الـ250 مليون بالمحافظ الاستثمارية”، مشيرا إلى أن قضية المصرف الخارجي تحت متابعة ديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام، ومكتب مراجعة أجنبي.

هذا وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة من قرار مكتب النائب العام الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2020، بضبط وإحضار بن يوسف وإحالته إلى مكتب النائب العام.