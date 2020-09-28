الحويج يتابع التحضيرات لمؤتمر سرت الثاني

التقى وزير الخارجية بالحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالهادي الحويج، ظهر اليوم الإثنين، مع عميد بلدية سرت سالم عامر، وعضو المجلس البلدي فتحي بوراوي، ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها الحويج للإعداد والتحضير لمؤتمر سرت الثاني المنعقد في 10-10-2020.

وتم خلال اللقاء مناقشة كل ما يتعلق بالتحضير والتجهيز لاستضافة المؤتمر وتوفير كل الإمكانيات لإنجاحه في الوقت المحدد له.

ومن جانبه أكد عامر، أن البلدية ستسخر كل الامكانيات المتاحة من بشرية ومادية ولوجستية لتهيئة الظروف المثلى لإنجاح هذا الحدث الوطني الهام.