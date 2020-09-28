“سرت للنفط”: سنوفر 70 مليون قدم مكعب غاز لمحطات الكهرباء

بعد رفع حالة القوة القاهرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط؛ باشرت شركة سرت للنفط والغاز في عمليات التشغيل، حيثُ اطلّع رئيس شركة سرت للنفط والغاز، مسعود سليمان موسى، خلال جولة تفقدية، شملت مصفاة التكرير بمرسى البريقة، على سير العمل بالمصفاة.

وقال “موسى” إن الشركة تمكنت من انتاج الديزل بمعدل انتاج يومي يزيد عن 2400 برميل، أي ما يعادل 350 ألف لتر إلى 400 ألف لتر يوميًا، مما سيساهم في حل مختنقات وقود الديزل؛ وبالتالي سيخفف من مشكلة انقطاع الكهرباء، حسب توزيع شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

وأضاف: الشركة ستبدأ في إنتاج البنزين، خلال اليومين القادمين، إضافة لإنتاج الكيروسين؛ وبالتالي ستكون جميع المنتجات النفطية متوفرة في الخزانات، كما أن نسبة التشغيل في حقول الزيت تجاوزت الـ 75%.

وأشار “موسى” إلى إمكانية تشغيل مصانع الميثانول في حال توفر الغاز الطبيعي وبحلول نهاية السنة ستكون وحدة معالجة الغاز جاهزة، الأمر سيوفر 60 إلى 70 مليون قدم مكعب من الغاز؛ مما سيساعد الشركة في تشغيل بقية المجمع الصناعي وإمداد الخط الساحلي بالغاز لمحطات توليد الكهرباء

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