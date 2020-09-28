الخالدي: هناك تفاهمات بين مجلسي النواب والدولة على ترشيح عقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد

ليبيا- رأى المحلل السياسي محمود الخالدي أنّ مصادر قريبة من كواليس الحوار أشارت إلى أنّ هناك تفاهمات بين مجلس النواب ومجلس الدولة على ترشيح عقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد، وكذلك منصب القائد الأعلى للجيش.

الخالدي أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” بأنّ من ضمن التفاهمات اختيار شخصية من غرب ليبيا لتولّي منصب رئيس الحكومة الجديدة التابعة للمجلس الجديد، بينما سيحلُّ مكان عقيلة في رئاسة مجلس النواب أحد نواب الجنوب.

وأضاف: “بينما يظلُّ المشري في موقعه كرئيس لمجلس الدولة الاستشاري. وسيتكوّن المجلس التشريعي من غرفتين (النواب ومجلس الدولة)”.

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