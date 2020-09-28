سفير ألمانيا: ندعم الحوار السياسي الذي تسيره الأمم المتحدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2020

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” خلال اتصال هاتفي مع عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، دعم برلين للحوار السياسي الذي تسيره بعثة الأمم المتحدة.

وبين أوفتشا في تغريدة له بموقع “تويتر” أن الجانبين تبادلا هاتفيا وجهات النظر حول نطاق وحدود وشفافية دور اللجان الدولية في ليبيا وذلك في إطار التعاون المشترك بين ألمانيا وليبيا.

وأضاف السفير الألماني أنه أكد على دعم بلاده للحوار السياسي الذي تسيره الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة وبملكية علم ليبيا ليبية.