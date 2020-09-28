السفير الألماني يبحث الأزمة الليبية وأوضاع الحكم المحلي مع عميد بلدية الزنتان

أجرى السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا مكالمة هاتفية مع عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، تناولا خلالها أوضاع الحكم المحلي وحل الأزمة السياسية في ليبيا.

ووصف السفير في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الإثنين، المكالمة بـ«الودية»، مشيرا إلى تطرق الطرفين خلالها إلى «التشارك فيما يتعلق بالحكم المحلي. وتبادل وجهات النظر حول نطاق وحدود وشفافية دور اللجان الدولية في ليبيا».

وأشار أوفيتشا إلى تأكيده على دعم ألمانيا الحوار السياسي لحل الأزمة الليبية، والذي تسيره بعثة الأمم المتحدة.

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