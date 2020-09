قالت السفارة الأمريكية في طرابلس، إنه “مع

سرعة ارتفاع عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ليبيا والوصول إلى أكثر

من 14,000 حالة خلال شهر أغسطس، أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض (NCDC) سلسلة من حملات التوعية على مستوى البلديات لاحتواء انتشار الفيروس”.

وأضافت “السفارة” اليوم الإثنين، أنه “لزيادة الوعي حول فيروس كورونا بين المهاجرين

الذين غالبًا ما يكون وصول المعلومات إليهم محدود، انضمت الفرق الطبية التابعة

للمنظمة الدولية للهجرة إلي حملة التوعية في بلدية سوق الجمعة، وقامت بتبليغ

مجتمعات المهاجرين بالتدابير الوقائية والأعراض الرئيسية وكيفية الوصول إلى مقدمي

الرعاية الصحية”.

وأوضحت السفارة أنه “لتلبية الاحتياجات اللغوية

المختلفة في مجتمعات المهاجرين، وزعت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 8,000 منشور

حول تدابير الوقاية واستخدام الأقنعة بست لغات، تم دعم هذا المشروع من قبل وزارة

الخارجية الأمريكية: مكتب السكان واللاجئين والهجرة، وأمانة الدولة السويسرية

للهجرة”.

The post السفارة الأمريكية: تصدقنا بدعم مشروع إرشادي لتوعية المهاجرين في ليبيا بـ«مخاطر كورونا» appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24