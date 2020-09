الوطني لمكافحة الأمراض: إصابات كورونا في ليبيا تتخطى حاجز الـ33 ألف حالة وطرابلس الأعلى إصابة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم

الإثنين، تسجيل 7 حالات وفاة و849 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

وأوضح المركز الوطني في نشرته اليومية، أن

العينات توزعت بواقع: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1278 عينة، ومختبر مركز

بنغازي الطبي 132 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 60 عينة، ومختبر فرع المركز

الوطني مصراتة 127 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1200 عينة، ومختبر فرع

المركز الزاوية 78 عينة

وأضاق المركز انه جرى أخذ عينات من مختبر مركز

بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 69 عينة ومختبر فرع المركز أجدابيا 11 عينة،

ومختبر فرع المركز زوارة عينة واحدة، ومختبر فرع المركز غريان 76 عينة

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 33 ألفا و213 حالة: 14 ألفا و168

نشطة، وتعافي 18 ألفا و518 مصابا، و527 متوفى، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في

البلاد مارس الماضي

