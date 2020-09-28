“الحويج” يبحث التحضيرات التمهيدية لمؤتمر “سرت الثاني”

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج مع عميد بلدية سرت سالم عامر كل ما يتعلق بالتحضير والتجهيز لاستضافة مؤتمر سرت الثاني المقرر انعقاده في 10 أكتوبر المقبل، وتوفير كل الإمكانيات لإنجاحه.

وعقد الحويج اجتماعا مع عميد سرت في مقر ديوان الوزارة في بنغازي ظهر اليوم الإثنين بحضور فتحي بوراوي عضو المجلس البلدي، والسفير عبدالسلام الرقيعي مدير مكتب وزارة الخارجية ببنغازي.

ومن جانبه أكد عميد سرت ان البلدية ستسخر كل الإمكانيات المتاحة من عناصر بشرية ومادية ولوجستية، لتهيئة الظروف المثلى لإنجاح هذا الحدث الوطني الهام.

وكان أعيانُ ومشائخُ القبائل من مختلف مناطق ليبيا، و رجالُ الدين، و أعضاءُ مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى نخبةٍ من الحقوقيين والمحامين وأساتذةِ الجامعات، قد دعو إلى هذا الاجتماع الهام.

يشار إلى أن مؤتمر سرت الأول عُقد في 21 يناير من 1922م، وحضر وقتها اجتماعات المؤتمر 4 أعضاء من المنطقة الشرقية، برئاسة الشيخ صالح الأطيوش وسبعة أعضاء من المنطقة الغربية، برئاسة أحمد السويحلي، وبدأت المفاوضات بين الطرفين لإنهاء كل الخلافات القديمة والوصول إلى الهدف الوطني الذي يحقق مصلحة البلاد ومواجهة العدو.