بعد تقديم بلاغ آخر من الكبير .. مليشيا مسلحة تلقي القبض على”بن يوسف”

أعلنت مصادر صحفية، الإثنين، أنه تم القاء القبض على مدير المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف، صباح اليوم.

وقالت المصادر أن قرار القبض على بن يوسف أصدرته النيابة العامة و نفذته مليشيا ما تسمى بقوة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة.

هذا ويذكر أن قرار القبض على بن يوسف جاء بعد أيام من بيان، أصدره رداً على قرار وكيل النيابة بمكتب النائب العام عبد الباسط شهران بضبطه، والذي أكد فيه أنه وامتثل للتحقيقات بمكتب النائب العام وأنه جاهز للامتثال مجددا في أي وقت، مشددا على أنه استلم مهام منصبه بقوة القانون.

وذكر البيان، أن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير تقدم ببلاغ ضد بن يوسف لدخوله المصرف مصحوبًا بمجموعة لممارسة أعماله كمدير عام للمصرف، فتم إصدار القرار بضبطه وإحضاره على وجه السرعة إلى مكتب النائب العام.

وكان الصديق الكبير قد قام في شهر أغسطس من عام 2018 ، بإيقاف بن يوسف عن العمل لكن الأخير ردّ بأن هذا القرار غير شرعي لأنه يجب أن يصدر عن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعًا، وليس الكبير وحده منفردًا حيث لم ينعقد مجلس الإدارة المفكّك منذ سنة 2014 .

