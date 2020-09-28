البعثة الأممية: وفود عسكرية من الشرق والغرب تنخرط بمحادثات في الغردقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2020

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها اجتمعت اليوم الاثنين في مدينة الغردقة في مصر مؤكدة بدء محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وذلك في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

وأعربت البعثة في بيان لها عن تطلعها إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على أن تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 .

وعبرت البعثة عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود مقدمة بالشكر إلى الوفدين اللذين قالت إنهما أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.