شركة الكهرباء بنغازي: شركة البريقة لا تزوّدنا بكميّات الوقود المتّفق عليها لتفادي طرح الأحمال

ليبيا – قال الناطق باسم الهيئة العامة للكهرباء في الحكومة الليبية ربيع خليفة إنّ الهيئة العامة للكهرباء خاطبت شركة البريقة بشكل مستمرّ بشأن كميات القود التي تحتاجها والتي تقدر بـ 186 مليون لتر شهريًا.

خليقة لفت خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنّ العامة للكهرباء خاطبت شركة البريقة لتوفير 70 مليون لتر من الوقود لتشغيل محطة شمال بنغازي، وتم استلام 59 مليون لتر فقط.

وأوضح أنّ ذات الموقف تكرّر حين تمّت مخاطبة الشركة بضرورة توفير 70 مليون لتر لمحطة السرير، ولم يصل منها سوى 40 مليون لتر أيّ بفاقد 30 مليون لتر، مشيرًا إلى أنّ إجمالي الكميات بلغت 99 مليون لتر عن شهر أغسطس.

وعلّق على تصريحات مسؤول الإعلام في شركة البريقة قائلًا: “بعد مكوثه في كهفه لستين يومًا خرج عن صمته لكي يتحدّث بأرقام غير حقيقية، تكلّم عن 66 مليونًا لشهر أغسطس الماضي، بالرغم أنّ هذه الكمية لا تصل لنصف الكمية التي من المفترض أن نتلقّاها منهم لتشغيل محطة شمال بنغازي وزويتينة والسرير والكفرة. هذه الكمية لا تغطّي حتى الكمية الشهرية لمحطّة شمال بنغازي وحدها”.

كما أعرب عن أسفه إزاء عدم تزويد الشركة العامة للكهرباء بكميات الوقود المتفق عليها مع شركة البريقة، مضيفًا: “مفتاح الشبكة وخصوصًا مع طرح الأحمال 1700 ميغاواط، جميعها موجودة باستثناء بعض الوحدات الصغيرة الخارجة عن الخدمة. الفاقد من عدم تزويدنا 700 ميغاواط”.

وأردف: “إن تمّ تزويدنا من شركة البريقة بالكميات المتّفق عليها أي 186 مليونًا، أو بالتزويدات اليومية وبشكل مستمرّ، نؤكّد أنها ستصل الكهرباء لجميع المناطق دون انقطاع، وإن لم يتمّ تزويدنا من قبل شركة البريقة بكميات الوقود هذا الشهر سيعود موضوع طرح الأحمال من جديد”.

وأشار إلى أنّ كميات الوقود اليومية التي تقدّمها شركة البريقة غير كافية، فمن المفترض أن تقوم بتزويد محطة شمال بنغازي بـ 3 مليون يوميًا ومحطة السرير بـ 2 مليون ونصف يوميًا، مؤكّدًا على أنّ شركة الكهرباء تحتاج شهريًا إلى 186 مليون لتر، أما يوميًا فتحتاج إلى 5 مليون يصل منها للشركة 3 مليون فقط.

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