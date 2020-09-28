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البعثة الأممية: بدء محادثات أمنية وعسكرية بين وفود ليبية من الشرق والغرب في الغردقة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماع وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها في مدينة الغردقة المصرية، اليوم الإثنين، مشيرة إلى بدء الوفود محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من البعثة، ضمن المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة «5 + 5».

وقالت البعثة إنها تعرب عن « متنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود»، مقدمة الشكر إلى «الوفدين اللذين أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا».

وأشارت إلى تطلعها إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على ان تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5».
 

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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