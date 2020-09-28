الحويج يبحث مع عميد بلدية سرت التحضيرات لمؤتمر سرت الثاني

التقى وزير الخارجية، عبد الهادي الحويج، اليوم في مقر ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، التقى عميد بلدية سرت، سالم عامر، وعضو المجلس البلدي، فتحي بوراوي، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها وزير الخارجية للإعداد والتحضير لمؤتمر سرت الثاني الذي سيعقد في الـ10 من أكتوبر المقبل.

اللقاء حضره مدير مكتب وزارة الخارجية ببنغازي، عبد السلام الرقيعي، وتم خلاله مناقشة كل ما يتعلق بالتحضير والتجهيز لاستضافة المؤتمر في سرت، وتوفير كل الإمكانات لإنجاحه في الوقت المحدد له، حيث أكد عميد البلدية تسخير كل الإمكانات المتاحة لتهيئة الظروف المثلى لإنجاح هذا الحدث الوطني المهم.

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