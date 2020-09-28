وزارة العمل تبحث مع معهد الدراسات المصرفية خطط التدريب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2020

بحثت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق مع معهد الدراسات المصرفية والمالية المشاركة في تدريب الباحثين عن العمل.

وبينت وزارة العمل عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مدير إدارة التدريب الوظيفي جمعة المبروك ومدير إدارة جودة التدريب عادل عبود بحثا مع إدارة معهد الدراسات المصرفية والمالية القدرة الاستيعابية للمعهد ومدى إمكانياته تنفيذ جزء من خطة تدريب الباحثين عن العمل.

ورحبت إدارة المعهد بالمشاركة في تنفيذ خطة وزارة العمل، مؤكدة أنه سيتم عقد عددا من اللقاءات المقبلة لوضع تصور عام.