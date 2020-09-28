الطب العسكري في زوارة: 59 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أعلن جهاز الطب العسكري زواره، اليوم الإثنين، عن إصابة 59 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها ثماني حالات لأشخاص غير مخالطين لمصابين، و51 حالة لمخالطين. وحذر الجهاز مما هو قادم بقوله «استعدوا وأعدوا العدة».

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت سابق اليوم، تسجيل 849 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 322 مصابا للشفاء، وتوفي سبعة آخرون.

ووصل إجمالي الإصابات بالوباء إلى 33 ألفا و213 حالة، مازال 14 ألفا و168 منها نشطا، وتعافي 18 ألفا و518 مصابا، وتوفي 527 شخصا، منذ مارس الماضي.

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