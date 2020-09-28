“النمروش” يشيد بسفارة باكستان لعدم مغادرتها طرابلس حتى الآن

استقبل وزير الدفاع بـ”حكومة الوفاق” صلاح الدين النمروش صباح اليوم الإثنين، ساجد إقبال سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى طرابلس الذي تم تكليفه بهذه المهمة منذ سنة 2018.

ذكر بيان لـ”النمروش” أن: “الاجتماع تناول علاقات التعاون المميزة و العريقة بين ليبيا وباكستان في مختلف المجالات وخاصة في مجال الدفاع حيث تم في السابق تنفيذ العديد من الدورات التدريبية وتخريج أعداد من الضباط الأكفاء من الكليات والأكاديميات العسكرية المختلفة بباكستان” على حد قوله.

أضاف البيان: “تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مجالات الدفاع مع التركيز على التدريب والتأهيل لمنتسبي المؤسسة العسكرية الليبية بمختلف صنوفها وخاصة في هذه المرحلة التي تمر بها ليبيا” وفق قوله.

وثمن “النمروش” ما سماه “دور باكستان و وقوفها مع الشعب الليبي في أصعب أوقاته حيث إن سفارة باكستان من سفارات الدول المعدودة التي لم تغادر ليبيا في أحلك الظروف” وفق قوله، مضيفاً أنه عازم على تطوير و تعزيز التعاون مع الجانب الباكستاني في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفق قوله.