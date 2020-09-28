“عصام الجهاني”: “مجلسا النواب والدولة” توافقا على “المناصب السيادية” بنسبة ‎%‎90

أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني توجه وفد من مجلس النواب إلى المغرب للمشاركة في المشاورات الليبية مع مجلس الدولة الاستشاري في المغرب غدا الثلاثاء.

وأضاف الجهاني، في تصريحات لشبكة الرائد الإعلامية، (الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا)، قائلا إن وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري سيعملان على الوصول إلى اتفاق يُخرج ليبيا مما هي فيه الآن في جولة بوزنيقة الثانية.

وأشار عضو مجلس النواب أن الجولة الثانية ستتناول مخرجات الجولة الأولى، وما اتفق عليه مجلسا النواب و”الاستشاري”، مردفا بأن الجميع لن يتوانوا عن تقديم تنازلات من أجل الوطن.

وأضاف الجهاني أن المادة 15 من الاتفاق السياسي تقضي بتشكيل لجنتين 5+5 لمناقشة المناصب السيادية، لافتا إلى أن نسبة التوافق على المناصب تجاوزت 90%، وأنهم توصلوا لاتفاق فيما يخص منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي والمناصب الأخرى، وانتهجوا في ذلك خطين متوازيين جغرافي وسياسي،

يذكر أن الجولة الأولى من المشاورات الليبية في المغرب عقدت قبل أسبوعين في ضاحية بوزنيقة بالعاصمة الرباط، وتأجلت الجولة الثانية التي كان مقررا عقدها أمس الأحد إلى الثلاثاء، لأسباب لوجستية.