بلدية الحرابة تقرر فرض الحظر لمدة 10 أيام بسبب «كورونا»

قررت بلدية الحرابة بجبل نفوسة غرب ليبيا، اليوم الثلاثاء، فرض الحظر لمدة 10 أيام داخل البلدية بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على توصيات اللجنة الطبية بالبلدية واللجنة الطبية الاستشارية بالمركز الوطني للأمراض نظرا لخطورة الظرف وتفشي الوباء داخل محلات البلدية.

ونص قرار عميد البلدية المكلف المنشور عبر صفحتها على «فيسبوك» على فرض «حظر جزئي» على المحال التجارية المتمثلة في أسواق ومحال المواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والهواتف والملابس والمواد المنزلية والخرداوات والعطرية وورش الحدادة والنجارة وما في حكمها وذلك اعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا لمدة 10 أيام ابتداء من اليوم الثلاثاء.

واستثنى قرار عميد بلدية الحرابة المخابز والصيدليات ومحطات تحلية المياه ومحال تصليح الإطارات ومحطات الوقود، مشددا على أصحابها ضرورة مراعات الشروط الصحية اللازم إتباعها.

كما نص القرار على فرض «حظر كلي» على محال الحلاقة والمقاهي والمطاعم لمدة عشرة أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وطالب القرار مأموري الضبط القضائي من رجال الحرس البلدي والشرطة بكافة مكونات البلدية كل فيما يخصه متابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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