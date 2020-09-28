“كورونا” يُواصل زحفه في ليبيا.. تسجيل 849 إصابة جديدة

سجلت ليبيا 849 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، في حصيلة ثقيلة لا تعتبر الأولى من نوعها التي يُعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض مؤخرًا.

وتوزعت إصابات “كورونا” الجديدة ما بين 557 عينة جديدة و292 عينة أخرى مخالطة، بينما أعلن المركز في أحدث إحصاءاته عن تسجيل 390 حالة تعافٍ جديدة وسبع حالات وفاة.

وبحسب بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ فقد بلغ إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 33,213حالة، بينها 14168 حالة نشطة، و18518 حالة شفاء و527 حالة وفاة.

وتواصل إصابات “كورونا” ارتفاعها المُقلق في ليبيا منذ ظهور الفيروس في البلاد لأول مرة، حيث لم تتوقف الأعداد عن الارتفاع بشكل يومي، مما يستوجب وقفة جادة من قبل الجهات المعنية ورفع مستوى وعي المواطنين بخطر الوباء.

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