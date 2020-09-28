وزير الدفاع يلتقي مسؤولين بمصلحة الطيران المدني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2020

التقى وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش اليوم الإثنين كلاً من رئيس مصلحة الطيران المدني طيار نصر الدين شائب العين ومدير إدارة الملاحة الجوية محمد بكار ومدير الإدارة الفنية عمر العزابي ومدير مكتب التخطيط والمتابعة مصطفي عمار. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن الاجتماع الذي عقد بمكتب وزير الدفاع يأتي في إطار التعاون وتبادل المعلومات بين وزارة الدفاع ومصلحة الطيران المدني لدعم وحماية السيادة الليبية في المجال الجوي.

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