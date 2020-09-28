“العمل” تدرس تدريب الباحثين عن العمل بمعهد الدراسات المصرفية

ناقش مدير إدارة التدريب الوظيفي بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، جمعة المبروك، مع مدير إدارة جودة التدريب عادل عبود، وإدارة معهد الدراسات المصرفية والمالية، القدرة الاستيعابية للمعهد ومدى إمكانية تنفيذ جزء من خطة تدريب الباحثين عن العمل، وتدريبهم لدى المعهد.

من جهتها، رحبت إدارة المعهد بالمشاركة في تنفيذ خطة وزارة العمل، وخلص الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، إلى عقد المزيد من اللقاءات المقبلة وذلك لوضع تصور عام لتنفيذ هذه الخطوة.

وفي وقت سابق، بحثت لجنة اعتماد البرامج التدريبية المهنية بالوزارة، الإجراءات التنفيذية للبدء باستخدام المعايير المهنية الوطنية المُنجزة من قِبل مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية واستخدامها كأساس لاعتماد البرامج التدريبية، ومنح الفرصة لمؤسسات التدريب لاستخدام المعايير المهنية المُنجزة كأداة لتصميم المناهج التدريبية وتطويرها والبدء باستخدام المعايير المهنية كأساس لتصميم الاختبارات المهنية ومنح إجازة المزاولة المهنية.

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