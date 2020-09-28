مركز الرصد الأولي درنة: انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات خلال أسبوعين

قال مركز الرصد والاستجابة الأولي درنة في تقرير حول الوضع الوبائي في المدينة، إن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأعلن المركز أنه أجرى 51 تحليلا سريعا على مدى يومين لجميع حالات الاشتباه والمترددين على المركز، وحول حالتين إلى مركز الشفاء للعزل الصحي .

وأشار إلى أن 21 مصابا تماثلوا للشفاء بعد مرور الفترة المحددة لنشاط الفيروس، والتأكد من خلوهم تماما من أعراض المرض، مبينا أن هذه الحالات كانت محجورة في المنازل واتبعوا إرشادات مركز الرصد والاستجابة الأولي درنة.

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