مفوضية اللاجئين تقدم مولد كهرباء لمركز الرعاية الصحية قرقارش

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2020

قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مولد كهرباء لمركز الرعاية الصحية في قرقارش بالعاصمة طرابلس.

وبينت المفوضية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها قدمت لمركز الرعاية الصحية قرقارش مولد كهرباء (kVA 100) وذلك بالتعاون مع بلدية حي الأندلس.

وأوضحت المفوضية أن مركز الرعاية الصحية قرقارش مرفق يخدم الليبيين واللاجئين والمهاجرين على حد سواء مبينة أن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي أثر على غالبية المواطنين وأن توفير المولد سيكون له دور أساسي للتشغيل الصحيح للمنشأة ومعداتها وللحفاظ على الأدوية باردة وجافة.