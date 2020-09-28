اللجنة العليا لإدارة الأزمة بصرمان تناقش مشكلات مركز العزل الصحي

عقدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والطوارئ ومجابهة وباء كورونا بصرمان، اجتماعا في مقر البلدية لمناقشة المشاكل التي تواجه مركز العزل الصحي، وإمكانية فتح قسم آخر بمستشفى صرمان التعليمي، يضاف إلى مركز العزل.

وصرح مدير الخدمات الصحية بأن المدينة تعاني نقصا في الإمكانيات الصحية بشكل عام، بينما أعلن مراقب التعليم عن قرب انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية، وأن الإمكانيات المتاحة تعتبر جيدة، مؤكدا على أن فتح المدارس وعودة الطلاب سيكونان في الفترة القريبة القادمة من الصف السادس إلى الثاني الثانوي.

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