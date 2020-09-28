بمشاركة “الرعيض وعضوة بالإخوان”.. “داخلية باشاغا” تكافح “الجريمة والفساد” بمائدة مستديرة

“داخلية الوفاق” تكافح “الجريمة المنظمة والفساد” بمائدة مستديرة

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بياناً قالت فيه: “انتظمت بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية أمس الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020م مائدة مستديرة تحت إشراف وتنظيم وزارة الداخلية بعنوان مكافحة الجريمة المنظمة عابرة الحدود, وبمشاركة واسعة من أساتذة مختصين وخبراء ماليين وقانونيين وإداريين ومندوبين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة, وكذلك القطاع الخاص”.

أضاف البيان: “رحب مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي بالحضور المشاركين مؤكدا على تناديهم وحرصهم لإنجاح المائدة باعتبارهم خبراء ومختصين في مجال مكافحة الفساد بجميع أنواعه, ونقل السيد الوكيل تحيات معالي وزير الداخلية مثمنا عاليا الجهود التي تبذلها من كافة الجهات ذات العلاقة في مكافحة الفساد” على حد قوله.

وتابع البيان: “تناول الكلمة بعدها أبو الخير الشعاب رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الذي أثنى على قرار وزير الداخلية باستحداث قسم يعنى ويختص بمكافحة الإرهاب والجرائم المالية وغسيل الأموال , مؤكدا على المشاركة الواسعة في هذه المائدة، ومن جهته أكد عمر بشيش رئيس لجنة مكافحة الفساد بالمجلس الأعلى للدولة على إقامة هذه المائدة من قبل وزارة الداخلية مشيرا إلى أهميتها باعتبارها تصب في مجال مكافحة الفساد” وفق قوله.

وواصل: “كما تناولت امينة المحجوب عضو مجلس الدولة عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسي للإخوان، الكلمة حيث تعرضت لعديد من النقاط المتعلقة بالمحاور مبدية جملة من الأفكار والآراء التي من شأنها الإسهام والقضاء على الفساد.. وشرع بعدها وعلى امتداد ثلاث ساعات تقديم المحاور التي توضح معنى الفساد وأنواعه وطرق مقاومته ومكافحته كما تم التعريف بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التي تم التوقيع عليها من طرف الدولة الليبية.

بعدها أعطيت الكلمة لتدخلات المشاركين الذين أعطوا الموضوع حقه من التناول والتشريع وكذلك سبل المكافحة والعلاج.

من جهته تقدم محمد الرعيض رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بمقترح استضافة الجلسة القادمة للمائدة والتي تقرر عقدها في نهاية أكتوبر القادم نظرا لما تم التطرق إليه وعرضه في هذه المائدة التي كانت محل إعجاب وتقدير المشاركين