البعثة الأممية: “مواقف إيجابية” بالمحادثات الليبية في الغردقة

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن وفودا أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، بدأت اليوم الاثنين، بمحادثات أمنية وعسكرية بمدينة الغردقة في مصر، بتيسير من البعثة الأممية.

وأضافت البعثة أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، معربة عن امتنانها للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود.

وعبّرت البعثة الأممية عن شكرها للوفدين الليبيين اللذين “أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا”.

وذكرت البعثة أنها تتطلع إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، مشيرة إلى أن هذه النتائج ستعرض على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

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