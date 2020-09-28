برج الأمل يكشف إحصائية حول عدد الحالات التي تعامل معها خلال 5 أشهر

كشف المكتب الإعلامي لمركز بنغازي الطبي، عن الإحصائيات التي سجلها برج الأمل منذ يوم الأحد الـ3 من مايو حتى أمس الأول، السبت، الـ26 من سبتمبر.

مبينا أن عدد ملفات الدخول المسجلة خلال هذه الفترة بلغ 1980 ملفا، سجلت بينها 762 حالة شفاء، و285 حالة وفاة.

وأوضح مركز بنغازي الطبي في منشور عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، أن برج الأمل يستقبل حالات الاشتباه والحالات المؤكدة الموجبة، ويقدم الرعاية الطبية لحالات العناية الفائقة، إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية الضرورية للنزلاء .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا