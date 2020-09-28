“السفير الألماني”: ناقشت مع “عميد الزنتان” دور اللجان الدولية بليبيا في “مكالمة ودية”

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتش إنه أجرى اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية ودية مع عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، في إطار التشارك فيما يتعلق بالحكم المحلي، على حد قوله.

وأضاف السفير الألماني في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر”: “تبادلنا وجهات النظر حول نطاق وحدود وشفافية دور اللجان الدولية في ليبيا، كما قمت بالتأكيد على دعم ألمانيا للحوار السياسي الذي تسيره بعثة الأمم المتحدة في ليبيا”.

يشار إلى أن السفير الألماني لدى ليبيا اعتاد إجراء مكالمات هاتفية ولقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات المختلفة وعمداء بلديات بالإضافة إلى عقد مشاورات مع عدد من القبائل ومكونات المجتمع الليبي، ما يعده مراقبون يمارس دورا مشبوها خرج به عن نطاق اختصاصه كسفير لدى دولة أجنبية، ورأوا أنه يستغل حالة ضعف المؤسسات بليبيا لتمرير أجندات مشبوهة.