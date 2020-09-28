ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

28 September, 2020

قال عضو مجلس نواب طبرق عصام الجهاني، الاثنين ،إن وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة سيعملان على الوصول إلى اتفاق يُخرج ليبيا مما هي فيه الآن في جولة بوزنيقة الثانية.

وأكد الجهاني، في تصريحات صحفية ،أن الجولة الثانية ستتناول مخرجات الجولة الأولى وما اتفق عليه مجلسي النواب والأعلى للدولة، مشيراً إلى أن الجميع لن يتوانى عن تقديم تنازلات من أجل الوطن، وفق تعبيره.

وأضاف الجهاني، أن المادة 15 من الاتفاق السياسي تقضي بتشكيل لجنتين 5+5 لمناقشة المناصب السيادية ونسبة التوافق على المناصب تجاوزت 90%، وأنهم تواصلوا لاتفاق فيما يخص منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي والمناصب الأخرى، وانتهجوا في ذلك خطين متوازيين جغرافي وسياسي، مؤكداً تواجد وفد مجلس النواب في المغرب غداً.

يشار إلى أنه كان مقرراً عقد الجلسة الثانية من جلسة الحوار التي عقدت قبل أسبوعين في مدينة بوزنيقة المغربية، أمس الأحد، غير أنها تأجلت إلى الثلاثاء، لأسباب لوجستية.