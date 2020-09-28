وزير الطاقة التركي يتحدث عن «تعاون استراتيجي رفيع المستوى» مع حكومة الوفاق

تحدث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، عن وجود «تعاون استراتيجي رفيع المستوى» بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني، مؤكدا أن بلاده تأمل «في تحقيق السلام والهدوء في ليبيا في أسرع وقت لأن الشعب الليبي هو من يخسر».

وقال دونماز في مقابلة مع وكالة «الأناضول» نشرت اليوم الأحد، إن «الحرب الداخلية في ليبيا تؤثر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد»، موضحا أن ليبيا في ظل هذا الوضع «غير قادرة على إنتاج النفط رغم وجود مليارات البراميل من احتياطات النفط لديها وحتى لو أنتجت فهي غير قادرة على بيع هذا النفط».

وأضاف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي أن «بعض المستثمرين الأتراك لديهم اتفاقات في ليبيا حول محطات الكهرباء التي تدار بالغاز الطبيعي»، لافتا إلى أن هناك مشروع تنفذه شركة تركية لإنشاء محطة كهرباء على وشك الانتهاء بالقرب من العاصمة طرابلس.

وذكر دونما أن القدرة الإنتاجية للمحطة تقدر بنحو ألف ميغاوات، مشيرا إلى أهمية توفير الأمن لإنتاج ونقل الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطة وإلا ستصبح بلا فائدة.

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وفي 17 سبتمبر الجاري، أعلنت الجريدة الرسمية التركية، دخول مذكرة التفاهمات الاقتصادية والتجارية المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني في 13 أغسطس الماضي حيز التنفيذ اعتبارا من 15 سبتمبر.

وتنص مذكرة التفاهمات الاقتصادية والتجارية على استكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، وتهدف إلى استمرارية المشاريع التركية غير المكتملة، وحل المشكلات التي واجهت مشاريع البناء المنفذة في ليبيا، وذلك بحسب تصريح وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقدته مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق الطاهر الجهيمي بأنقرة، قبل أسابيع.

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