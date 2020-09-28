شركة كهرباء: فريق من شركة ألمانية يقوم بعمليات صيانة لمحطات بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول فريق من شركة ألمانية لإجراء عمليات صيانة بمحطة السرير الغازية ومحطة شمال بنغازي ومحطة الزويتينة.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن مدير عام الإدارة العامة للإنتاج المكلف أفاد بوصول فريق من شركة سيمنس الألمانية إلى محطة السرير الغازية وذلك بعد جهود مضنية من المفاوضات لإجراء عمليات صيانة لثلاث وحدات الأولى والثانية والثالثة في محطة السرير والوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي والوحدة الخامسة بمحطة الزويتتية لرفع القدرات الإنتاجية لمجابهة الذروة الشتوية.