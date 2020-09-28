السفارة الفرنسية: نرحب بالحوارات العسكرية الليبية في الغردقة

رحبت فرنسا باستئناف الاتصالات المباشرة حول القضايا الأمنية والعسكرية بين الأطراف الليبية.

وأعادت السفارة الفرنسية لدى ليبيا نشر بيان البعثة الأممية حول المشاورات الأمنية والعسكرية الليبية الجارية في مدينة الغردقة المصرية، مجددة التأكيد على دعم باريس الكامل للجنة المشتركة “5 + 5”.

من جهتها، قالت البعثة الأممية في بيان لها اليوم الاثنين إن فرقا عسكرية وشرطية من شرق وغرب ليبيا، بدأت محادثات أمنية وعسكرية، في إطار محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الجارية (5 + 5)، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعربت البعثة الأممية في بيانها الذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، عن امتنانها العميق للحكومة المصرية على جعل هذه المحادثات المهمة ممكنة، وعلى استضافتها السخية للوفود، كما أعربت عن شكرها للوفدين اللذين أبديا موقفًا إيجابيًا واستباقيًا بهدف تهدئة الوضع في وسط ليبيا.

وتوقعت البعثة في ختام بيانها أن يتم دمج نتائج هذه الاجتماعات المباشرة في اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5”.