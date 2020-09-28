افتتاح قاعات لعقد جلسات المحاكم بسجن عين زارة الرئيسي

افتتح المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد، صباح اليوم الاثنين، مراكز تدريب وترفيه وقاعات لعقد جلسات المحاكم بسجن عين زارة الرئيسي في طرابلس.

وحضر الافتتاح القائم بأعمال النائب العام، وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء، ومحامي عام طرابلس ومدير مكتب المتابعة ومدير إدارة الرعاية الصحية ورئيس وحدة السجون ومدير مركز التوثيق والمعلومات ورئيس جهاز الشرطة القضائية ومدير السجن وعدد من ضباط وضباط صف الشرطة القضائية، بحسب وزارة العدل.

وأشاد المفوض بوزارة العدل، المستشار محمد عبدالوحد في كلمته خلال الافتتاح بالمجهودات المبذولة لتجهيز المبنى «الذي يأتي في إطار الإجراءات الإحترازية للتعامل مع جائحة كورونا»، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكد عبدالواحد حرص وزارة العدل على تذليل الصعاب لضمان أن يعمل مرفق العدالة بكل يسر واضطراد ودون أي تدخل في شؤون السلطة القضائية.

وقالت وزارة العدل إن المستشار محمد عبدالواحد أجرى عقب الافتتاح جولة داخل المبنى حيث تفقد قاعات الجلسات وغرف المداولة، وإدارات العمل المختلفة.

وأضافت أن المفوض بوزارة العدل افتتح بالمناسبة عدد من المرافق منها مراكز تدريبية وفصل دراسي ومكتبة علمية وعددا من الملاعب والمرافق الترفيهية، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تمكين المؤسسات العقابية من القيام بدورها الإصلاحي والتأهيلي للنزلاء.

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