وزير «عدل الوفاق»: حريصون على تحقيق «العدالة» بكل يسر

زعم محمد لملوم وزير العدل بـ«حكومة الوفاق» حرصه على تحقيق العدالة، وقال إن وزارته حريصة على تذليل الصعاب لضمان أن يعمل مرفق العدالة بكل يسر واضطراد ودون أي تدخل في شؤون السلطة القضائية.

«لملوم» أضاف خلال افتتاحه قاعات عقد جلسات المحاكم بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة الرئيسي، اليوم الإثنين، سعي الوزارة إلي تمكين المؤسسات العقابية من القيام بدورها الإصلاحي والتأهيلي للنزلاء، وفق قوله، مشيداً بما سماها «المجهودات المبذولة لتجهيز المبنى في إطار الإجراءات الإحترازية للتعامل مع جائحة كورونا».

شارك في الافتتاح القائم بأعمال النائب العام، وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء، ومحامي عام طرابلس ومدير مكتب المتابعة ومدير إدارة الرعاية الصحية ورئيس وحدة مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومدير مركز التوثيق والمعلومات ورئيس جهاز الشرطة القضائية ومدير المؤسسة وعدد من ضباط وضباط صف الشرطة القضائية بـ«حكومة الوفاق».

وعقب الافتتاح أجرى «لملوم» جولة داخل المبنى حيث تفقد قاعات الجلسات وغرف المداولة، وإدارات العمل المختلفة، وافتتح مراكز تدريبية وفصل دراسي ومكتبة علمية وعددا من الملاعب والمرافق الترفيهية، وفق بيان لوزارته.