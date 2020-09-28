افتتاح مبنى قاعات المحاكم بمؤسسة الإصلاح عين زارة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2020

افتتح وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم اليوم الاثنين مبنى القاعات الرئيسي المعد لعقد جلسات المحاكم داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوفاق أن الوزير أكد أن افتتاح المبنى يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا، مشددا على حرص الوزارة على تذليل الصعاب لضمان أن تعمل الوزارة بيسر ودون أي تدخل في شؤون السلطة القضائية.

كما افتتح الوزير عددا من المرافق منها مراكز تدريبية وفصل دراسي ومكتبة علمية وعددا من الملاعب والمرافق الترفيهية التي تقدم خدمات للنزلاء.