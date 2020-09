أعلنت بعثة

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها اجتمعت

اليوم الاثنين في مدينة الغردقة في مصر، مؤكدة بدء محادثات أمنية وعسكرية بتيسير

من البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وذلك في إطار المحادثات المستمرة للجنة

العسكرية المشتركة 5 + 5.

وأعربت البعثة

في بيان لها عن تطلعها إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على

أن تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 .

The post البعثة الأممية: بدء اجتماعات الوفود العسكرية في الغردقة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24