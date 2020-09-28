الثني يبحث مع رؤساء المجالس المحلية ببنغازي أبرز المشكلات والمشاريع الخدمية

عقد رئيس الحكومة عبد الله الثني اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المجالس المحلية لمناطق طوق بنغازي، وذلك لبحث شؤون أحيائهم.
وناقش الاجتماع سير الأوضاع المعيشية في هذه المناطق وأبرز المشاكل التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية والخدمية، وعلى رأسها مشاكل المياه والصرف الصحي ورصف الطرق العامة.
حيث أكد الثني عقده لسلسلة من الاجتماعات مع الجهات المختصة، منح خلالها الإذن بانطلاق مشاريع البنى التحتية لهذه المناطق.
هذا وحضر الاجتماع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، ورؤساء المجالس المحلية، الذين ثمنوا دور الحكومة الليبية في تخصيص المشروعات لهذه المناطق.
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