قناة «سلام» الممولة قطرياً تزود TRT التركية بمحتوى ليبي باتفاق للتعاون

وقعت قناة “سلام” الممولة من رجل الاعمال المدعو “علي الدبيبة” المدعوم من قطر، والتى تعد ذراعاً إعلامياً لجماعة الإخوان المسلمين، اتفاقية تعاون وتبادل للمحتوى الإعلامي مع شبكة TRT التركية وذلك لتبادل الأعمال الفنية ودعم الإنتاج المشترك.

وأعلن وليد اللافي، رئيس مجلس إدارة القناة، توقيعه الاتفاقية مع المدير العام لشبكة TRT إبراهيم إران، ونشر على حسابه بـ”فيسبوك” بياناً قال فيه، اليوم الإثنين: “طبقا لهذه الاتفاقية ستَبثّ شبكة سلام عددًا من الأعمال الدرامية التركية فضلا عن الإنتاج المشترك في المستقبل بما في ذلك الأعمال السينمائية والوثائقية على أن يُعرض المحتوى الليبي على شاشة TRT بعد دبلجته للغات منصاتها المختلفة” وفق قوله.

أضاف “اللافي”: “تشمل هذه الاتفاقية التعاون الإخباري من حيث المصادر والصور الحصرية بحيث تمتلك كلتا الجهتين الحق في امتلاك الصور الحصرية ونشرها وتوزيعها فيما يعرف بالتوأمة التلفزيونية. كما نصت الاتفاقية على دعم مشاريع الشبكتين في بلديهما وتعزيز حضورهما وتدريب الكوادر الصحفية” وفق تعبيره.

قناة تي آرتي العربية قناة فضائية ضمن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية «تي آر تي» ، وهي أول محطة تركية ناطقة بالعربية تم افتتاحها بموجب قرار حكومة حزب العدالة والتنمية لتدعيم التواصل الثقافي والأخوي بين تركيا والعالم العربي بداية شهر أبريل 2010. وهي تابعة للهيئة العامة لإذاعة وتلفزيون تركيا.