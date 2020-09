أكد سفير

ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” خلال اتصال هاتفي مع عميد بلدية

الزنتان مصطفى الباروني، دعم برلين للحوار السياسي الذي تسيره الأمم المتحدة.

وبين أوفتشا في

تغريدة له بموقع “تويتر” أن الجانبين تبادلا هاتفيا وجهات النظر حول

نطاق وحدود وشفافية دور اللجان الدولية في ليبيا وذلك في إطار التعاون المشترك بين

ألمانيا وليبيا.

ورأى مراقبون أن

مباحثات سفير ألمانيا مع عميد بلدية يعد انتهاك صارخ للأعراف والقوانين وتدخل

خارجي في شؤون ليبيا الداخلية ورأى مراقبون

أنا مباحثات سفير ألمانيا مع عميد بلدية يعد انتهاك صارخ للأعراف والقوانين

The post في انتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية.. سفير ألمانيا يبحث مع عميد بلدية الزنتان دور اللجان الدولية في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24