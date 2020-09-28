اجتماعات الغردقة تفضي لتوقيع مذكرة تفاهم أولية بين المجتمعين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

28 September, 2020

كشفت مصادر إعلامية أن اجتماعات وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها في مدينة الغردقة في مصر توصلت إلى التوقيع على مذكرة تفاهم أولية بين الأطراف المجتمعة.

وبينت المصادر أن اجتماعات اللجان العسكرية والأمنية الليبية بالغردقة سترفع توصياتها إلى البعثة الأممية المختصة بليبيا بعد أن توصلت للاتفاق على عدد من البنود منها تشكيل هيئةً عسكرية تضم جميع الأطراف الليبية كما أن اللجنة مختصة بتوحيد الجيش الوطني الليبي وإبعاد من يحمل أي جنسية أخرى داخل ليبيا وإبعاد أصحاب التوجهات السياسية من المؤسسة العسكرية.

وأضافت المصادر أنه جرى عقد مشاورات حول إنشاء مجلس عسكري ليبي موحد من قيادات يتم التوافق عليها وتكون تحت مظلة الجيش الوطني الليبي وكذلك إنشاء مركز للقيادة العسكرية الليبية الموحدة وإنشاء جهاز جديد للاستخبارات العسكرية الليبية كما جرى التشاور حول وضع استراتيجية موحدة لتعيين القيادات العسكرية بعد توحيد المؤسسات العسكرية.

وأشارت المصادر لوجود اتفاق مبدئي على أن يكّون هناك نسبة من القيادات العسكرية من كل إقليم ونسبة من المناصب القيادية ليكون هناك توازن بالإضافة للاتفاق على إعادةً هيكلة الأجهزة الأمنية المختلفة وإنشاء جهاز أمني ليبي موحد تترأسه الاستخبارات بعد هيكلتها بشكل كامل وإعادة بناءها.

ولفتت المصادر إلى التوافق على إنشاء أفرع رئيسية للقوات المسلحة للجيش الوطني الليبي في الأقاليم التي يتم التفاوض معها حاليا وأن إعادة توحيد وبناء المؤسسة العسكرية الليبية سيكون على عدة مراحل مختلفة إلى جانب العمل على دمج أبناء القبائل في المؤسسة العسكرية الليبية.

وأكدت المصادر التوافق على إلغاء كافة الاتفاقيات العسكرية مع تركيا وعدم إبرام أي اتفاقيات عسكرية مع تركيا مستقبلا وكذلك التوافق على إبعاد كافة المستشارين العسكريين الأتراك وعدم التعاقد على معدات عسكرية تركية وإلغاء أي اتفاقيات تدريب وقعتها حكومة الوفاق مع أنقرة وأن يكّون هناك لجنة عسكرية من الجيش الوطني الليبي مسؤولة عّن مراجعة كافة الاتفاقيات العسكرية التي وقعت خلال الفترة الماضية.

وبينت المصادر أن الاجتماعات والمشاورات توصلت إلى اتفاق على إنشاء قوة انتشار سريع وتدخل سريع ليبية من الجيش والشرطة تتولى مسؤولية تامين مقر الحكومة الجديدة وتأمين الموانئ النفطية